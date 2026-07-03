La industria de los videojuegos se cimbró en días recientes con 2 anuncios importantes. Rockstar Games reveló que GTA VI solo se venderá en formato digital y PlayStation anunció que a partir de 2028 no lanzará más discos para sus consolas.

El tema es de interés para distintos sectores, entre ellos el de los que se encargan de la preservación de videojuegos.

Uno de sus investigadores más importantes habló sobre el tema y advirtió que las empresas no están dejando otra opción más que la piratería, no para consumo, sino para tareas de preservación, investigación, análisis y archivo.

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Experto en preservación responde a la muerte del formato físico y advierte sobre la piratería

En medio de la polémica sobre el final del formato físico a raíz de los anuncios de GTA VI y PlayStation, Frank Cifaldi, director de Video Game History Foundation, experto en preservación y figura de la escena de investigación de videojuegos, habló sobre el riesgo que suponen estas decisiones.

Al respecto, el experto compartió una publicación en la red social Bluesky en la que la usuaria Chloe Adams aseguró:

“La piratería es la única forma de preservación de medios que existe actualmente en los videojuegos; puede que la consideres moralmente reprobable, pero literalmente no hay otra institución que mantenga vivos los videojuegos dentro de 25 o 50 años.”

En ese sentido, Frank Cifaldi estuvo de acuerdo y mencionó que piratear es una medida común en la escena de preservación. Sin embargo, es resultado de la cerrazón de las empresas de videojuegos que no ofrecen alternativas para las labores de investigación:

“Como director de una institución dedicada a la preservación de videojuegos históricos, y habiendo dedicado toda mi vida adulta a esta causa, puedo afirmar que esto es cierto. Hemos intentado colaborar con la organización gremial del sector para encontrar una vía legal, pero se niegan a ofrecer una alternativa viable.”

¿GTA VI y PlayStation mataron el formato físico?

Aunque hay datos contundentes que indican que en PlayStation 80% de las ventas totales de juegos son digitales y 90% lo son en XBOX, el consumo de discos todavía registra millones de copias por año.

Sin embargo, la industria y los fabricantes de hardware tienen prisa por adelantar el paso hacia lo digital. Hay varios factores para ello, como la reducción de costos al ya no tener que fabricar copias físicas y sus respectivos empaques, así como los procesos de distribución y venta.

Lo cierto es que el anuncio de que el juego más esperado de la historia, GTA VI, solo será digital cambiará el mercado. Por su parte, PlayStation es una de las marcas más fuertes de la industria y su decisión de prescindir de los discos tendrá un impacto en distintas áreas.

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