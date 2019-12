Mega Man X DiVE ya tiene ventana de lanzamiento

Aunque muchos esperan el regreso de Mega Man X en consolas o PC, parece que Capcom no tiene planes, o al menos no los ha hecho públicos, para traer de regreso la serie más allá de recopilaciones. Sin embargo, esta aventura se mantiene vigente y el próximo año aterrizara en dispositivos móviles.

Hace unos meses, Capcom presentó Mega Man X DiVE, título desarrollado para iOS y Android que reúne diversos elementos de todos los juegos de Mega Man X dentro de una historia que tiene que ver con un error en el sistema encargado de gestionar el contenido de la serie, el cual ha provocado una mezcla extraña dentro de este universo digital. Pues bien, este título tuvo una Beta cerrada en Oriente, mercado para el que se tiene planeado su lanzamiento, pero después de esa prueba no se reveló mayor información hasta hoy.

Por medio de la cuenta oficial de Twitter de Capcom Taiwán, el equipo encargado de Mega Man X DiVE ofreció una disculpa a los fans que esperan el juego y aprovechó la ocasión para anunciar que ya se cuenta con una ventana de lanzamiento, la cual abarca el primer trimestre de 2020, o sea que Mega Man X DiVE debutará en algún momento entre enero y marzo del próximo año.

Merry Christmas

We would like to apologize at first for making you disappointed and wait so long.

But we are going to bring you a good news

【Weapon Design Competition】https://t.co/aLAoYKE4XK

【Topic of Dec.】https://t.co/djso6cfWu8#MegaManXDiVE #RockmanXDiVE#ロックマンXDiVE pic.twitter.com/rMBYgThjIX