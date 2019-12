Al parecer, la nueva IP de Luminous Productions y Square Enix tardará en llegar

Algunos fans de los trabajos de Square Enix están emocionados por el proyecto que está en desarrollo en conjunto con Luminous Productions y que se anunció a finales del año pasado, con la llegada de su nuevo líder, Takeshi Aramaki. Con esto, los fans podrían esperar alguna actualización del juego el próximo año, pero todo parece indicar que será poco probable, ya que una reciente entrevista deja ver que el desarrollo está en una etapa muy temprana de desarrollo.

En una entrevista con Famitsu (vía DualShockers) la administradora del proyecto, Saya Nakahara, y el artista conceptual líder, Yuuki Matsuzawa, revelaron más detalles sobre el juego y apuntan a que todavía falta mucho camino por recorrer antes de que esté listo para debutar. Decimos esto porque, además de no saber todavía nada sobre él en cuanto a lo que ofrecerá (aparte de que será una experiencia triple A), Matsuzawa confesó que aún hay cosas que todavía están en consideración. Igualmente, el desarrollador deja claro que se trata de una nueva IP, por lo que será un poco diferente al proceso de creación habitual.

“No hay mucho que podamos contarte en este momento (risas). Hemos decidido ciertos elementos del juego, pero otros aún están en consideración. Personas como yo, que están al cargo del proceso de desarrollo, están muy ocupadas. Es una IP completamente nueva, así que algunas cosas de ésta son diferentes en comparación con lo que hemos hecho hasta ahora. Lo que significa que es un proyecto difícil en el cual trabajar y que toma mucho tiempo”, expresó Matsuzawa.

Por si no conoces este estudio, te contamos que es parte de Square Enix y que en él estuvo Hajime Tabata, que a finales de 2018 lo abandonó. Este estudio también es reconocido por trabajar en el Luminous Engine, que promete desplegar animaciones muy atractivas. No se sabe si este juego sacará provecho de esta herramienta, pero es probable. Asimismo, no sabemos sobre una posible fecha ni ventana de lanzamiento de esta nueva IP, pero se puede esperar que debute en la próxima generación de consolas. Puedes encontrar más noticias relacionadas con Square Enix si checas esta página.

