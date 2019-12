STADIA Pro se prepara para recibir Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration

Luego del inicio de operaciones de Google STADIA la atención se ha colocado en los juegos que se suman a su catálogo, el cual todavía sigue dejando mucho qué desear pero poco a poco comienza a nutrirse con juegos interesantes. Como sabes, los usuarios de STADIA Pro pueden conseguir algunos juegos y descargarlos sin cargo extra por el simple hecho de ser suscriptores de esa modalidad y hoy se revelaron los juegos que estarán disponibles en enero.

Por medio de una publicación en redes y en el sitio oficial de STADIA se informó que a partir del 1 de enero de 2020 los suscriptores del servicio Pro podrán conseguir Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration y Thumper, títulos que se mantendrán accesibles mientras el estatus de la suscripción Pro siga activo. Tras el anuncio, el equipo de STADIA celebró la llegada de la segunda aventura de la era moderna de Tomb Raider, la cual ha tenido lugar gracias a Crystal Dynamics y Square Enix, y destacó la disponibilidad de la versión más completa que hay de este juego hasta la fecha.

Por otra parte, en el caso de Thumper, el equipo destacó su propuesta rítmica bien lograda, así como el reto que ofrece conforme se avanza en sus mundos llenos de color y detalles.

The new year is upon us so let's start it off with new Stadia Pro games. Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration and Thumper will be available to claim starting January 1st!



Check out our blog for additional details → https://t.co/qUWTR7S3Cc pic.twitter.com/M8bhIs85Mb