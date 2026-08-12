Contra pronóstico, Overwatch experimenta un resurgimiento y es uno de los juegos que impulsan el desempeño comercial de Blizzard que hoy es la compañía con más éxito dentro de XBOX Game Studios.

Esto es posible gracias a las buenas decisiones que han enganchado de nueva cuenta a los jugadores y las buenas noticias no se detienen.

Recientemente, los desarrolladores anunciaron las novedades de su nuevo capítulo: Reinado de Talon – Temporada 4: Héroes de Busan. Entre ellas hay una que encantará a los fans pues les permitirá ponerse al día.

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Overwatch toma una gran característica de Marvel Rivals y ofrece el regreso de este contenido sin costo para quienes cumplan un requisito

La publicación oficial sobre las novedades de la Temporada 4: Héroes de Busan en Overwatch trajo muy buenas noticias para quienes tienen una deuda con el pasado.

El equipo de desarrollo informó que los Pases de Batalla que no se pudieron guardar en una bóveda regresarán y serán permanentes.

En este caso, los jugadores podrán seleccionar uno y completarlo cuando quieran. Sin embargo, aquellos que en su momento los adquirieron tendrán una nueva oportunidad para completarlos y lo mejor es que será gratis.

Este tipo de pases de batalla son diferentes a los de la modalidad Premium, pero una de las quejas de la comunidad en su momento fue que desparecieron una vez que terminó el periodo que Blizzard estableció.

Eso cambiará a mitad de temporada. Será en ese momento cuando los pases de batalla estándar de Overwatch regresen. Esta característica fue uno de los puntos que jugaron a favor de Marvel Rivals, pues en este shooter de héroes los pases de batalla son permanentes y no hay límite para completarlos.

Your journey through the Battle Pass just got an upgrade! 🔥



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¿Qué otras novedades hay en la nueva temporada de Overwatch?

La Temporada 4: Héroes de Busan de Overwatch, dentro del arco Reinado de Talon, debutó hoy. Su principal novedad es la llegada de D.Mon, la nueva heroína Tanque y líder del Escuadrón MEKA, quien se suma al combate para defender Busan.

La temporada también gira alrededor de esta ciudad surcoreana y continúa la historia de la lucha contra Talon.

La nueva temporada también trae una actualización importante para el competitivo, con la incorporación del nuevo rango Esmeralda, un reinicio de las posiciones competitivas y los Team Drives, un sistema que premia a los jugadores por formar equipo y mantenerse juntos durante las partidas.

Además, Blizzard renovó algunos mapas y preparó nuevos contenidos cosméticos, incluyendo 2 recompensas de categoría Mítica, mientras que el evento Shooting Star: My MEKA Mania permitirá completar desafíos para conseguir recompensas y apoyar a uno de los pilotos del Escuadrón MEKA.

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