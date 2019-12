Parece que uno de los creadores de Sonic no está satisfecho con Baby Sonic

Por medio de un nuevo avance de Sonic the Hedgehog, Paramount Pictures confirmó los rumores de que en esta cinta aparecerá una versión bebé del erizo azul. Por su enorme ternura, esta criatura ha dado mucho de qué hablar en diferentes círculos y, como suele pasar, hay quienes lo adoran, mientras que otros lo detestan. Alguien que parece estar entre estos 2 puntos es Yuji Naka, uno de los creadores de Sonic, quien recientemente expresó su opinión sobre este personaje.

En una reciente publicación en Twitter (traducida por Nick Mosier), Yuji Naka señaló que compró tarjetas de Sonic the Hedgehog en el camino de regreso a su casa desde el trabajo. En ellas se incluye un llavero de Baby Sonic, el cual le pareció “pequeño y bonito”, pero también le molesta que sus ojos no estén unidos al grado de sentir que no se trata de Sonic.

Más adelante, Naka señala que sus hijos estuvieron realmente emocionados con el producto de Baby Sonic. Es por esto que se puso a pensar si está siendo realmente quisquilloso, pero también considera que no es bueno que el diseño de la película no mantenga las características del personaje original.

Cabe mencionar que ésta no es la primera ocasión en la que Naka se muestra insatisfecho con el diseño de Sonic en la película. Primero criticó fuertemente el aspecto original del erizo azul en esta producción y poco después se mostró contento con el rediseño, aunque le molestó que los ojos estén separados.

Y tú, ¿qué opinas sobre Baby Sonic? ¿Crees que los ojos del personaje deberían estar pegados? Cuéntanos en los comentarios.

Sonic the Hedgehog se estrenará el 14 de febrero de 2020. Puedes saber más sobre esta cinta si haces clic aquí. Por otro lado, en Tomatazos encontrarás la mejor cobertura del mundo del cine y la televisión.