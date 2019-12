Fortnite: ¿cómo obtener el objeto Pico Nevado gratis?

El Festival de Invierno de Fortnite: Battle Royale sigue en pie y con él hay varias sorpresas para los jugadores del título de Epic Games. Una de las más recientes es el Pico Nevado, un nuevo objeto de personalización que puedes obtener de manera muy sencilla.

Utiliza nuestro código de creador: LEVELUP_COM

Como se puede adivinar por el nombre, el Pico Nevado es un pico que tiene diseño de muñeco de nieve. Así pues, su punta es la zanahoria que funge de nariz del muñeco, el cual tiene su cabeza incrustada en un palo de madera. Puedes ver este objeto a continuación:

Use Presents to unlock the Snowy Pickaxe! pic.twitter.com/nEEYWdXDjU — Fortnite (@FortniteGame) December 25, 2019

¿Te gustó? Si respondiste afirmativamente, te alegrará saber que conseguirlo no será nada complicado. Para hacerlo simplemente tienes que completar el desafío del octavo día del Festival de Invierno ―que puedes desbloquear en la bota navideña colgada cerca de la chimenea―, el cual consiste en usar un regalo en 2 ocasiones. En caso de que no lo sepas, se trata de un objeto que puedes encontrar como botín en partidas del Battle Royale.

Como puedes ver, el reto no es nada difícil y es probable que lo consigas jugando de manera normal. Simplemente no olvides hacerlo para que no te quedes sin este simpático objeto.

¿Qué te pareció el Pico Nevado? ¿Lo desbloquearás y usarás? Cuéntanos en los comentarios.

Aprovechamos que hablamos sobre Fortnite: Battle Royale para contarte que hace unas horas regresó un modo de tiempo limitado al Battle Royale. Por otro lado, creemos que te interesará saber que el paquete Polar Legends sí es real y esto es todo lo que incluye.

Fortnite: Battle Royale está disponible para PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y dispositivos con iOS y Android. SI quieres saber más sobre este popular juego, te recomendamos hacer clic aquí.