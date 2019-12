Remilia, exjugadora profesional de League of Legends, muere a los 24 años

En la mañana del 28 de diciembre, se dio a conocer que Maria “Remilia” Creveling, también conocida en la escena profesional de League of Legends como Yuno, Maria, Remi y Sakuya, murió el viernes 17 de diciembre a la edad de 24 años. La chica fue ampliamente conocida por ser la primera jugadora profesional en competir en League of Legends Championship Series.

La noticia de su partida fue comunicada por Richard Lewis, amigo, periodista y comentarista de deportes electrónicos. “Es con profunda tristeza que les informo que mi mejor amiga, Maria Creveling, falleció tranquilamente mientras dormía ayer. Su ausencia dejará un hueco que nunca podrá llenarse”, expresó su amigo Richard Lewis en su cuenta de Twitter. “Ella no hubiera querido ningún discurso extenso ni grandes elogios. A pesar de tener fans en todo el mundo, ella nunca fue alguien que llamara la atención. Mi única petición es que si alguien va a rendir tributo, que se asegure de que sea de una forma que respete sus deseos”.

Por su parte, su novio, conocido en Twitter como WhatleyLeague, expresó también un sentido mensaje luego de la partida de Remilia: “Mi novia Maria murió anoche, ella no hubiera querido un discurso público largo, así que lo único que voy a decir es que los 4 meses en que la conocí fueron los mejores de nuestras vidas, y aunque ella merecía mucho más, fue un privilegio conocerla el poco tiempo en que lo hice. QEPD, Maria, te amo”.

She would not have wanted any lengthy statements or grand eulogies. Despite having fans all over the world she was never one who craved the spotlight. My only request is that anyone wanting to pay tribute reach out to ensure that it is done in a manner that respects her wishes.