Mortal Kombat 2 es la más reciente adaptación live-action de la popular y querida franquicia de NetherRealm Studios y Warner Bros. Games. Aunque se quedó corta en la taquilla y se desconoce si una secuela recibirá luz verde, al menos los fanáticos ya pueden ver la segunda entrega sin la necesidad de salir de sus casas.

El plan original era estrenar la película de artes marciales en octubre del año pasado; sin embargo, y motivados por la buena recepción del primer avance oficial, los productores decidieron retrasar el debut oficial hasta principios de mayo de 2026 con la esperanza de convertir el filme en un éxito de verano.

En retrospectiva, quizás no fue la mejor decisión. Debido a que la recaudación en Estados Unidos y el resto del mundo estuvo por debajo de las expectativas, es probable que el futuro de la franquicia dependa de las ventas digitales y las visualizaciones en plataformas de streaming.

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Mortal Kombat 2 llegó a Prime Video y más plataformas digitales

Sea como sea, los fanáticos estarán felices de saber que ya pueden ver la película protagonizada por Karl Urban y Adeline Rudolph desde la comodidad de su hogar. Y es que, tal como se prometió, Mortal Kombat 2 se lanzó en formato digital a principios de esta semana.

La secuela llegó a las principales plataformas de entretenimiento digital el pasado 9 de junio de 2026, y ya conocemos los precios oficiales. El filme sólo está disponible para su compra y renta, y por el momento se desconoce cuándo se podrá disfrutar sin cargo adicional a través de HBO Max u otro servicio de streaming.

Mortal Kombat 2 ya se puede ver en Prime Video de Amazon, así como en Apple TV, Fandango at Home y otras tiendas. Los fanáticos que decidan alquilarla, podrán hacerlo por sólo $19.99 USD y tendrán acceso por 48 horas después de que reproduzcan la película por primera vez.

Por su parte, será necesario gastar $24.99 USD para comprar el filme y conservarlo para siempre en la biblioteca personal. La ventaja es que los espectadores podrán ver la cinta cuantas veces quieran, y también tendrán la oportunidad de explorar todo el contenido adicional, como escenas detrás de cámara, entrevistas con los actores y más.

En el caso particular de México, Mortal Kombat 2 está disponible a través de Amazon Prime Video. En esta plataforma, la cinta live-action inspirada en la franquicia creada por Ed Boon y John Tobias está disponible para su compra a cambio de $299 MXN. Y sí, esta versión incluye el material extra.

Mortal Kombat 2 ya está disponible para su compra y renta en formato digital a través de Prime Video

¿Cuándo llegará Mortal Kombat 2 a HBO Max y servicios de streaming?

La primera entrega de 2021 tuvo un mal desempeño en taquilla debido a la contingencia sanitaria, pero fue un éxito inesperado en plataformas digitales y rompió récords de visualizaciones en HBO Max. Por ello, hay muchas expectativas para el estreno de la secuela en servicios de streaming.

Por ahora, ni Warner Bros. Pictures ni New Line Cinema se han pronunciado sobre cuándo llegará Mortal Kombat 2 a HBO Max; sin embargo, podemos darnos una idea al ver el calendario de estrenos de otras películas de la casa productora.

Proyectos recientes como The Bride!, They Will Kill You y Wuthering Heights llegaron a servicios de streaming aproximadamente 75 días después de su estreno en los cines, lo que representa una espera de unos 2 meses y medio. En caso de que se repita el patrón, la cinta dirigida por Simon McQuoid se lanzará en HBO Max a mediados de julio.

Mortal Kombat 2 recaudó $128 millones de dólares en su pimer mes en cartelera. Se reporta que tuvo un presupuesto de $80 millones de dólares, por lo que su éxito se pone en duda. Aun así, tuvo una buena recepción entre los fanáticos y la audiencia en general.

Mortal Kombat 2 todavía no tiene fecha oficial para su estreno en HBO Max

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