Revelan cuantas copias ha vendido Death Stranding en Japón

Más allá de la división de opiniones que generó a partir de su propuesta, Death Stranding sigue dando de qué hablar y el interés no ha cesado, sobre todo respecto a su desempeño en el mercado pues al final es lo que permitirá que el proyecto se considere como exitoso o no. Aunque no fue el hit de ventas, parece que la reciente obra de Kojima tuvo un buen recibimiento en mercados importantes y recientemente se revelaron datos sobre su paso por el mercado japonés.

Un reporte de Twinfinite compartió datos de venta publicados por la revista Famitsu donde se revelan las ventas totales que Death Stranding registró hasta el último día de noviembre en Japón, siendo la cifra oficial que se toma en cuenta hasta este momento. De acuerdo con la información, el nuevo juego de Hideo Kojima tuvo ventas totales, tanto en físico como digital, de 345,186 copias y el dato que más llama la atención hasta el momento corresponde con el desempeño en PlayStation Store, pues ahí se vendieron 109,375 copias, casi una tercera parte en formato digital.

Compra Death Stranding - Disponible en Amazon

Cabe mencionar que recientemente, más de 100 desarrolladores de videojuegos japoneses votaron por sus títulos favoritos de 2019 y Death Stranding fue considerado el mejor juego del año.

Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con Death Stranding, así como nuestra reseña escrita.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente