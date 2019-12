Fortnite: ¿cuándo quitarán los sables de luz de Star Wars? Parece que pronto

Desde que inició el evento de Star Wars en Fortnite: Battle Royale, los jugadores del juego de Epic Games pueden encontrar y usar sables de luz en partidas de diferentes modos. Algunos aman su presencia en el juego, mientras que otros detestan que estén ahí. Es por esto que creemos que a la mayoría de los fans les interesará saber que un dataminer descubrió cuánto tiempo más podrían estar disponibles.

De acuerdo con HypeX, el dataminer más reconocido de Fortnite: Battle Royale, la agenda de Epic Games dicta que los sables de luz de Star Wars serán retirados de Fortnite el próximo 7 de enero, es decir, el martes de la próxima semana. Así pues, quedan unos cuantos días para que puedas disfrutar u odiar su presencia en el juego.

Ahora bien, por el momento se desconoce si los sables de luz permanecerán en el modo Creativo de Fortnite, pero eso se antoja poco probable. Lo decimos ya que los objetos del evento de colaboración de Avengers desaparecieron por completo, así que hay razones para creer que lo mismo volverá a pasar.

