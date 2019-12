¡Por fin! Los Hermanos Bao ya llegaron a Fortnite: Battle Royale

Uno de los sets de skins más esperados del año ha llegado a Fortnite: Battle Royale y justo lo ha hecho a unos días de que 2019 llegue a su fin. Estamos hablando de los Hermanos Bao, un equipo de 4 cocineros asiáticos que está listo para iniciar la acción campal en el exitoso título de Epic Games.

Hace unos momentos, la cuenta oficial de Fortnite: Battle Royale sorprendió a los fans al anunciar que el set de skins de los Hermanos Bao ya está disponible en la tienda del juego, por lo que es un hecho que a partir de este instante puedes adquirir estas apariencias y darle un toque peculiar a tu experiencia de batalla campal. El set de los Hermanos Bao cuesta 1500 PaVos, y su pico, en forma de cucharón, tiene un precio de 500 PaVos.

En términos de rareza, este paquete de skins es considerado dentro del grupo Épico (morado), mientras que el pico está dentro de los ítems comunes (verde). El debut de este set ha sorprendido a los fans pues se había anunciado desde hace mucho tiempo y jamás se reveló cuándo estaría disponible, sin embargo, todo eso cambio hace unos minutos y podemos decir que los Hermanos Bao ya están en combate.

Steamed up and ready for action 🥟



The Bao Bros are now available in the Item Shop! pic.twitter.com/Tu3YgaTJL3