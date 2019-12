SUPERHOT vendió como pan caliente en la semana de Navidad

Uno de los juegos que tomó por sorpresa a la industria a mediados de la década que está próxima a acabar fue SUPERHOT. Este título llamó la atención por su sistema de juego, que da lugar a mucha rejugabilidad. Sus bondades siguen atrayendo a jugadores algunos años después de su debut y como muestra está su desempeño en esta temporada navideña, pues en tan sólo 1 semana logró generar una cantidad muy alta de ganancias.

De acuerdo con el miembro del estudio SUPERHOT Callum Underwood, el juego en sus versiones para todas las plataformas logró generar $2 MDD en ganancias en el transcurso de los últimos 7 días. Esto significa que se incluyen también las ediciones de realidad virtual disponibles para PC y PlayStation VR.

Algo importante que debe destacarse es que SUPERHOT es precisamente uno de los títulos que a los fans resulta más atractivo no sólo por su propuesta base, sino porque también es una gran experiencia en realidad virtual, sector en el cual ha logrado cosechar excelentes resultados.

Meses atrás supimos que el juego ya había vendido más de 2 millones de unidades y que la versión de Oculus Quest tuvo el mejor debut del título en su versión de realidad virtual. Asimismo, te recordamos que si eres un usuario de Nintendo Switch, ya puedes probarlo, pues desde agosto está disponible en la Nintendo eShop. Hace algunos días, algunos usuarios de PC pudieron reclamar copias gratuitas gracias a una promoción fenomenal.

SUPERHOT VR has grossed over 2 million dollars on all platforms in the past 7 days alone. Thank you players!! 🎂🥳 pic.twitter.com/jkTINcGH4f