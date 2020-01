Este mensaje oculto enciende la ilusión de ver un nuevo Splatoon

El ciclo de vida de Splatoon 2 llegó a su fin hace algunos meses, ya que Nintendo confirmó que no llegaría más contenido nuevo al juego de disparos de pintura. Hasta ahora no se sabe de ningún plan para continuar la franquicia, de hecho uno de sus encargados mencionó que Splatoon 3 no estaba en desarrollo. Nuevas pistas, sin embargo, han dado de qué hablar a los fans, pues creen que son indicador suficiente para pensar que una aventura de los inklings está en puerta.

Nintendo aprovechó la cuenta oficial del juego para compartir un mensaje de buenos deseos para todos sus seguidores y que tengan un excelente año 2020. Hasta aquí no hay nada fuera de lo normal, ya que muchas desarrolladoras agradecen de manera similar el apoyo de los fans y comparten arte conmemorativo. En el de Splatoon, sin embargo, hay algo que llama poderosamente la atención.

Decimos esto porque justo debajo del “Que tengan un genial 2020”, que está en medio de la imagen, se alcanza a ver un reflejo en el agua que a primera vista parece corresponder al “2020”, pero, si prestamos atención, la realidad es que el primer “2” tiene más forma de “S”, además de que el “0” y el otro “2” toman más la forma de “O” y “S”, mientras que un salvavidas cubre el último “0”. Como resultado se forma así la palabra “SOS”, señal en código morse que se usa internacionalmente para pedir auxilio.

A esto se suma que detrás del letrero luminoso están los feroces enemigos a los que se enfrentan los inklings, lo cual hace pensar a los fans que la pequeñas criaturas están en peligro.

Tomando en cuenta que Splatoon 2 ya no recibirá contenido nuevo, es muy difícil imaginar que Nintendo prepara contenido para este juego. Un pensamiento más razonable es que ya está en marcha un nuevo título de la franquicia, y que esta imagen es la primera pista. Aunado a esto, los fans recientemente sospecharon sobre una nueva entrega luego de encontrar otra pista, aunque en aquella ocasión se trató de un malentendido. Desafortunadamente, no hay nada concreto y tendremos que esperar para ver si en 2020 aparecen más detalles al respecto. Te mantendremos informado; mientras, te dejamos con el mensaje oculto.

Y tú, ¿de qué crees que se trate todo esto? ¿Eres de los que pide un nuevo título de Splatoon? ¿Crees que Nintendo ya esté trabajando en una nueva entrega de los inklings? Cuéntanos en los comentarios.

Si continúas jugando Splatoon 2, te recordamos que, como parte de la ausencia de contenido nuevo, Nintendo no planea organizar más Splatfest. Esto, sin embargo, no significa que los desarrolladores ya no trabajen en él, sino que actualizaciones todavía llegan al juego. La más reciente estará disponible en los próximos días y presentará algunos ajustes de balance.

Splatoon 2 está disponible en Nintendo Switch.

