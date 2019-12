Fans pensaron que Nintendo insinuaba Splatoon 3 con esta publicación

Splatoon 2 debutó hace un par de años y ya dejó de recibir nuevo contenido. Al parecer, esto dejó sedientos a los fans del colorido shooter, quienes están ansiosos por la revelación de una nueva entrega. La mejor prueba de esto la tenemos en un malentendido que provocó que muchos pensaran que el anuncio de Splatoon 3 era inminente.

Como informa Kotaku, esta mañana Splatoon 3 se volvió tendencia en Twitter en algunas partes del mundo. Sin duda, al ver esto muchos pensaron que Nintendo había decidido celebrar Navidad con la revelación de una nueva entrega, pero nada más lejano de la realidad. Lo que pasó es que una publicación en Instagram de Nintendo hizo que muchos pensaran que estaba insinuando una tercera entrega de Splatoon.

Pero, ¿qué es lo que hizo que los fans pensaran que Splatoon 3 ya era una realidad? Una imagen navideña en la que aparecen Callie, Marie y Pearl, sin rastro de Marina. Muchos creyeron que la ausencia de la interprete tenía que significar que se estaba preparando para Splatoon 3 y que ella formaría parte de esta supuesta entrega.

Para mala suerte de los que se emocionaron, Nintendo no estaba insinuando nada. De hecho, todo parece ser un pequeño juego, puesto que antes habían liberado otro arte en Twitter en el que revelaban que la imagen compartida en Instagram era una fotografía tomada por Marina, lo que explica su ausencia.

