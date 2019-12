Nintendo prepara una nueva actualización para Splatoon 2

Los jugadores de Splatoon 2 celebraron con un poco de tristeza su último Splatfest, pues dentro de poco el juego ya no recibiría actualizaciones que agreguen contenido en forma de armas, mapas, ropa inédita o más Splatfests. Así, la única manera de seguir jugando a partir de entonces sería con el contenido disponible desde aquel día. No obstante, eso no significaba que Nintendo ya no daría soporte al juego en línea y como muestra de ello hoy reveló que una nueva actualización está en camino.

Por medio de la cuenta oficial de Splatoon en Twitter se anunció que los jugadores tendrán que actualizar la versión de su copia a la próxima Ver.5.1.0, que se espera que llegue a principios de enero del siguiente año, específicamente el 6 de enero de 2020.

No obstante, te recomendamos no emocionarte y esperar más contenido, pues, como mencionó Nintendo, ya no hay más novedades planeadas para el juego. Desafortunadamente, esta actualización sólo servirá para hacer unas cuantas modificaciones en cuanto a las características de disparo y recarga de diversas armas de pintura, así como de otros objetos.

Aunque consideres que no es muy importante, si sigues jugando el multijugador en línea, será necesario que descargues e instales la actualización para poder continuar disfrutándolo, pues no podrás interactuar con usuarios que tengan una versión anterior.

¿Qué opinas de esta actualización? ¿Eres de las personas que siguen jugando Splatoon 2? ¿Esperas una tercera entrega? Compártenos tus respuestas en los comentarios.

Si respondiste afirmativamente a la última pregunta, entonces quizá quieras saber la respuesta del productor del título sobre una posible nueva entrega. Hace algunos meses aparecieron unas pistas que indicaban que podría llegar contenido del juego a Fortnite; pero al parecer no se hará realidad. Si te perdiste el último Splatfest, entonces te invitamos a checar al ganador en esta página.

Splatoon 2 está disponible en exclusiva para Nintendo Switch. Puedes encontrar más noticias relacionadas con él si checas su ficha o saber más sobre sus características si visitas nuestra reseña escrita.

Sigue informado con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente 1, 2