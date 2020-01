Inicia el año con estilo con este nuevo objeto de Fortnite: Battle Royale

Epic Games cerró 2019 con muchos regalos para los jugadores de Fortnite: Battle Royale. El Winterfest está a punto de acabar, pero todavía puedes conseguir algunas recompensas especiales de temporada.

Por tiempo limitado y como parte de los desafíos de Winterfest, podrás obtener el objeto Disco Dive, que les dará mucho estilo a tus caídas al entrar a las partidas del Battle Royale. Afortunadamente, conseguirlo no será muy complicado.

Para añadir el Disco Dive a tu inventario únicamente debes encontrar algunas cajas de munición en puntos específicos del mapa. Para ser más exacto, debes visitar Workshop, Shiver Inn o el Ice Throne para desbloquear la recompensa.

Por otro lado, Epic confirmó que Snag DJ Bop y su nuevo estilo adicional ya están disponibles en la tienda del juego. Abajo te dejo imágenes para que conozcas las novedades:

Search Ammo Boxes at The Workshop, Shiver Inn, or Ice Throne to unlock the Disco Dive Contrail! #FortniteWinterfest pic.twitter.com/kCPliyR4rh

Lose yourself in the beat 🎶



Snag DJ Bop and her new additional Style in the Item Shop now! pic.twitter.com/3V3bCjc1ho