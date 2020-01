Industria de videojuegos generó más de $120 MMDD en 2019

Los videojuegos son cada vez una industria más grande y exitosa. Muestra de ello es el capital que generaron en 2019 y las proyecciones de crecimiento que tiene para 2020. Los resultados del año pasado demuestran una clara tendencia para la industria, la cual sin duda crecerá con los lanzamientos de los próximos meses y la llegada de una nueva generación.

De acuerdo con un reporte de SuperData (vía VentureBeat), la industria de videojuegos generó $120.1 MMDD en 2019. Esto representa un crecimiento de 3% respecto a los resultados que tuvo en 2018, año en que se generaron $115.5 MMDD.

SuperData asegura que la industria entra poco a poco en una fase de crecimiento más lento. Sin embargo, se espera que en 2020 crezca 4%, lo que implicaría que generará más de $124.8 MMDD este año.

Los resultados de 2019 incluyen las cifras relacionadas con juegos para consolas, PC, móviles, esports, realidad virtual y realidad aumentada. Uno de los títulos más destacados fue Fortnite, que es responsable de $1.8 MMDD del total.

Algo que no es sorpresa es que los juegos para móviles son los que lideran con más ganancias para el mercado. Las cifras indican que el mercado móvil generó $64.6 MMDD, mientras que las consolas y PC generaron $15.4 MMDD y $29.6 MMDD, respectivamente.

Además, los juegos free-to-play también fueron una tendencia en 2019. Este tipo de juegos incrementaron sus ganancias 6%. El líder de la lista de títulos free-to-play es Fortnite, seguido de Dungeon Fighter Online, Honor of Kings y League of Legends. Fortnite no generó tantas ganancias como en 2018, pues en dicho año consiguió una marca de $2.4 MMDD.

Por otro lado, el reporte señala que hubo menos lanzamientos premium o AAA en 2019 que en 2018. Debido a esto, dicho mercado se redujo 5%. En parte a esto, hay muchas expectativas por la llegada de la nueva generación, que sin duda traerá importantes lanzamientos AAA.

A pesar de lo anterior, ya hay lanzamientos muy anticipados para este año, como Cyberpunk 2077, The Last of Us Part II y Animal Crossing: New Horizons, que sin duda impulsarán el mercado de consolas.

En cuanto a nuestra región, sabemos que más de la mitad de la población de México juega videojuegos. Además, México se convirtió en el líder de la industria de videojuegos en Latinoamérica. En este enlace encontrarás más noticias y reportes sobre la industria.