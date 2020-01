Todas estas recompensas y regalos te esperan en Free Fire

Garena decidió empezar el 2020 con el pie derecho y no hay mejor manera que hacerlo consintiendo a los usuarios. Es por esto por lo que la desarrolladora anunció varios eventos en Free Fire para regalar contenido a todos los jugadores por tiempo limitado. Como parte de estas celebraciones, hoy la compañía dio a conocer más recompensas que podrán reclamar los usuarios al jugar el título móvil.

A partir de hoy, 2 de enero, los usuarios podrán recibir premios al completar desafíos de Buenos Deseos. Si quieres sacar provecho de esta promoción, entonces no deberías dejar pasar ningún día sin jugar al título de Garena, pues para obtener las recompensas será necesario jugar y eliminar oponentes. Pero si no tienes tiempo, no te preocupes, que también habrá premios para las personas que sólo inicien sesión. Esta promoción sólo estará disponible hasta el 5 de enero.

🎉¡BUENOS DESEOS DEL 2020! 🎉



👉🏼 Del 2 al 5 de enero habrá desafíos diarios jugando partidas y eliminando enemigos. ¡Tendrás premios solo por jugar! pic.twitter.com/onpX3DuOqT — Garena Free Fire LATAM (@freefirelatino) January 2, 2020

Ya está disponible también el arma MP40 - Pesadillas Desesperadas y el Diamante Royale Oficial Mayor. Otro evento que dio comienzo hoy es la Temporada 13 en las clasificatorias, que terminará hasta el 2 de marzo.

Asimismo, la desarrolladora preparó más regalos con motivo del Año Nuevo que podrás conseguir sólo por iniciar sesión. Para recibirlos sólo es necesario que vayas a la sección del correo.

🚨 ¡OFICIAL MAYOR EN DIAMANTE ROYALE! 🚨



🚓 La nueva comisaría ha llegado y con ella la Oficial Mayor. ¿Te gustaría ser arrestado por ella? 🚓 pic.twitter.com/Q04CcrNarM — Garena Free Fire LATAM (@freefirelatino) January 2, 2020

🎉¡Feliz Año Nuevo!🎉 Muchas gracias por acompañarnos y apoyarnos un año más. ¡Inicia sesión y reclama tus regalos de Año Nuevo en el correo de juego!✨⚡ pic.twitter.com/To7pPZrcJg — Garena Free Fire LATAM (@freefirelatino) January 2, 2020

¿Cuál es tu opinión sobre el comienzo de año para el juego móvil? ¿Ya reclamaste tus regalos? ¿Ya disfrutaste todo el contenido nuevo que llegó en 2020? Cuéntanos en los comentarios.

Ya estamos en los primeros días de enero, lo que significa que falta muy poco para que inicie la Copa América, que se celebrará en la Ciudad de México y reunirá a jugadores muy buenos de Free Fire. Si eres entusiasta de la escena competitiva y tienes habilidades sobresalientes, entonces no debes dejar pasar este torneo. Finalmente, te recomendamos no perderte las demás promociones que están activas en Free Fire en la primera semana de 2020.

Free Fire está disponible en dispositivos móviles. Puedes encontrar más noticias relacionadas con él si visitas esta página.

Mantente informado con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente