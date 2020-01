Fan lleva la canción de la serie The Witcher a Beat Saber

Si aún no has escuchado la canción Toss A Coin To Your Witcher (Lánzale una moneda a tu brujo), pronto lo harás pues este tema que apareció en uno de los episodios de la serie The Witcher en Netflix se está viralizando y ya hubo quien se encargó de llevarlo a Beat Saber.

Cuando el segundo episodio de The Witcher cerró con la canción interpretada por el bardo Jaskier, Toss A Coin To Your Witcher, nadie imaginaba que se convertiría en material viral y poco a poco el tema comenzó a tener presencia en todos lados, al grado de que ya hay sectores que lo odian porque siempre hay alguien reproduciéndolo. Pues bien, por si esto no fuera suficiente, el jugador de Beat Saber. juego de ritmo para plataformas VR, decidió crear un nivel inspirado en esta canción.

El nivel de Toss A Coin To Your Witcher para Beat Saber está disponible en la versión de PC y puede descargarse del sitio de la comunidad de entusiastas del juego. De esta forma, si es que eres uno de los que odia la canción podrás liberar tu furia con unos buenos golpes con tus sables de luz.

Si quieres saber más sobre la serie The Witcher que ya está disponible en Netflix, entra en este enlace.

