La serie de The Witcher tiene un éxito tremendo en Netflix

La serie de The Witcher se estrenó recientemente en Netflix. La producción está generando opiniones divididas, pero eso no significa que las personas hayan perdido el interés en ella; al contrario, las cifras indican que es uno de los mejores lanzamientos de la temporada en cuanto a niveles de audiencia.

Según informa Parrot Analytics (vía Business Insider), la serie de The Witcher, que debutó el 20 de diciembre, ha tenido una gran demanda en Estados Unidos, lo que indica que, pese a que para la crítica la adaptación no ha sido muy satisfactoria, es muy diferente para la audiencia, que no sólo está emitiendo opiniones más favorables, sino que también ha logrado enganchar a los suscriptores a Netflix.

De acuerdo con la información, la adaptación del universo literario de Andrzej Sapkowski logró ser una de las series más vistas en servicios de streaming en la semana que abarcó del 18 al 24 de diciembre. La producción original de Netflix se posicionó en el lugar 3 de las series más populares, sólo detrás de Stranger Things (Netflix) y Star Wars: The Mandalorian (Disney Plus).

Si no estás enterado de este lanzamiento, permítenos decirte que es un intento por llevar a la televisión la obra literaria del escritor polaco Andrzej Sapkowsk. Esta serie quizá sea más conocida mundialmente por el éxito de los videojuegos inspirados en la saga literaria. Esta producción promete ser una gran propuesta a largo plazo, pues aseguran que habrá más temporadas, así que es probable que los fans puedan explorar más del mundo de The Witcher por medio de Netflix. Puedes encontrar más sobre la adaptación si checas la página de The Witcher en Tomatazos.

Si quieres saber más sobre esta serie, quizá te interese saber que Henry Cavill, actor que interpreta al personaje principal, tuvo una curiosa anécdota en la grabación de una icónica escena. Por el lado de los videojuegos, debes saber que la serie ha propulsado los resultados de CD Projekt RED, la desarrolladora que ha conseguido exitosamente expandir la franquicia por todo el mundo; de hecho, en el lanzamiento de la serie de televisión, la popularidad de los juegos creció en Steam. Si quieres saber más sobre esta IP, te invitamos a dar clic en este enlace.

