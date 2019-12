Aseguran que Netflix ya aprobó una tercera temporada de The Witcher

The Witcher, la nueva serie de Netflix, está siendo todo un éxito al punto de permitir que los juegos de la saga repunten en popularidad. Para el servicio de streaming, esto no ha pasado desapercibido y por esto hay rumores que aseguran que ya aprobó una tercera temporada.

Según informa WeGotThisCovered (vía Tomatazos), a semanas de confirmar que habrá una segunda temporada de The Witcher, Netflix decidió aprobar los planes para una tercera temporada. Según la fuente ―que dicen que es la misma que anunció el show de Green Lantern de HBO Max y confirmó el regresó de Bill Murray a Ghostbusters― esta temporada será una adaptación de Time of Contempt, la segunda novela de la saga The Witcher.

Pensar en que The Witcher tenga una tercera temporada no resulta para nada descabellado. Después de todo, el plan de sus productores es que tenga 7 temporadas para así poder cubrir gran parte de la historia de las novelas. Además, la serie se perfila para ser uno de los estandartes de Netflix para los próximos años, por lo que otra temporada sería nada fuera de lo común.

Es importante señalar que, por el momento, Netflix sólo ha confirmado una segunda temporada para The Witcher. Es por esto que te recomendamos que tomes esta información con un grano de sal. Te informaremos una vez que Netflix haga algún anuncio oficial al respecto.

The Witcher se estrenó en Netflix el 20 de diciembre.