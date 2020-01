¡Grand Theft Auto V llegó por sorpresa a Xbox Game Pass!

Microsoft decidió iniciar el año consintiendo a los usuarios de Xbox Game Pass. Ya hay una lista de títulos interesantes que están en camino al servicio, pero la compañía sorprendió hoy a los usuarios de Xbox One con la llegada de un esperado título a su plataforma.

Por medio de Xbox Wire, se anunció que Grand Theft Auto V formará parte de Xbox Game Pass a partir de hoy. Así es, el juego de Rockstar llegó por sorpresa al servicio. Antes de que corras a descargarlo, hay algunas cosas importantes que debes saber.

Para empezar, toma en cuenta que Grand Theft Auto V forma parte de Xbox Game Pass para Xbox One. Por otro lado, los usuarios de Xbox Game Pass Ultimate o Xbox LIVE Gold tendrán acceso a todo el contenido de Grand Theft Auto Online.

Esto incluye las novedades lanzadas en su actualización más reciente, relacionada con el atraco al casino The Diamond. Por si fuera poco, como miembro de Xbox Game Pass recibirás descuento para adquirir algunos paquetes adicionales con recompensas o el juego mismo.

Have you seen the news lately? pic.twitter.com/fYxxQI06tD