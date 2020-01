Liberan nuevo póster de Sonic the Hedgehog y los fans están contentos

La película de Sonic the Hedgehog está cada día más cerca y parece que poco a poco vamos a saber más sobre ella gracias a su campaña publicitaria. De hecho, recientemente Paramount España comenzó a publicitarla al lanzar un nuevo poster de esta producción, el cual dejó buenas sensaciones.

Se trata de una imagen muy sencilla, pero que cumple con lo necesario para dejar contentos a los fans. En él únicamente aparece Sonic con los brazos cruzados frente a un fondo negro y el logotipo de la película. Debajo del erizo azul se ve información importante, como su fecha de estreno, así como los logos de las compañías involucradas con el proyecto.

Ahora bien, si el poster es tan sencillo, ¿por qué agradó tanto a la comunidad? Principalmente porque muestra al rediseño del personaje, el cual fue muy bien recibido por los fans después de que a la comunidad no le agradara el que se mostró en el primer avance. Queda claro que retrasar la película para cambiar al personaje fue una buena idea.

Sin más te dejamos con el poster:

Cabe mencionar que, aunque el poster agradó a la mayoría, también hay quienes hubieran hecho un ajuste. Tal es el caso de Blueknioht_V2, quien considera que la pose del erizo es una oportunidad perdida para hacer una referencia al Sonic de la década de los 2000. ¿Opinas lo mismo?

I'm Not complaining, this looks Way Past Cool!



But I think they missed an opportunity here for a reference. Well, it's a reference either way though. pic.twitter.com/qPp9Rqi315