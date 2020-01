La canción de The Witcher ya forma parte del primer juego de la franquicia

No podrás decir que no te advertimos sobre el éxito que está teniendo el tema que apareció en la serie de Netflix The Witcher, que poco a poco sigue avanzando como uno de los contenidos que se han hecho virales desde finales de año. Bajo este contexto, poco faltaba para que alguien lo llevará a alguno de los juegos de la franquicia y por fin sucedió.

El inevitable cruce de caminos entre el tema Toss A Coin To Your Witcher y algún juego de la franquicia desarrollado por CD Projekt RED por fin sucedió y la escena de modders de PC se encargó de hacerlo realidad. Gracias al modder Hubert Wiza, la canción del segundo episodio de la serie The Witcher ya se puede reproducir en el juego de PC The Witcher: Enhanced Edition como parte del tercer capítulo, donde toma el lugar del tema original que interpreta Dandelion en la Posada de Nuevo Narakort.

El éxito del tema Toss A Coin To Your Witcher se da en marco del ascenso en popularidad que ha tenido la franquicia luego del estreno de la serie en Netflix, el cual se ha sumado a la gran recepción que tuvo The Witcher 3: Wild Hunt, uno de los mejores juegos en años recientes.

