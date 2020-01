Fans crean línea del tiempo para entender mejor The Witcher en Netflix

El debut de The Witcher en Netflix fue un éxito rotundo y la respuesta del público no solo ha beneficiado al proyecto mismo, del cual ya se contemplan más temporadas, y a la adaptación de la franquicia en videojuegos, pues también ha permitido la formación de una escena de entusiastas alrededor de esta historia. Precisamente, aquellos que han analizado a fondo los eventos que abarca la primera temporada han hecho algo interesante para que no sea tan confusa.

Según un reporte de Gizmodo, los responsables del proyecto TheWitcherTV, grupo de fans de la serie de Netflix, iniciaron 2020 con un regalo para los fans de esta historia y para aquellos que apenas la verán por primera vez: una línea del tiempo. Luego de analizar los capítulos que comprenden la primera temporada, los entusiastas del sitio decidieron hacer una línea temporal que explique en lo general los eventos y el tiempo en que suceden de acuerdo con las 3 narrativas que se presentan en la primera temporada de The Witcher.

Compra The Witcher: Wild Hunt - Disponible en Amazon:

Como sabes si has visto la serie en Netflix, ésta aborda las historias de Yennefer, Geralt y Ciri a lo largo de muchos años, por lo que podría presentarse algún tipo de confusión sobre los eventos que se plasman en cada capítulo. De ahí que el equipo de TheWitcherTV haya decidido crear esta línea del tiempo donde puedes consultar lo que pasa y los puntos en que los personajes se encuentran:

How many times have you watched the 1st season of #TheWitcher ? It's been at least 5 for us! With that many re-watches, we deconstructed the timeline. Did you catch all the major events as they happened over the three narratives? https://t.co/YRlcSU3GtE pic.twitter.com/h69CypJO2F