RUMOR: pronto revelarán detalles de Lockhart, el nuevo Xbox económico

El año pasado tuvimos bastantes noticias sobre los planes de Microsoft para la nueva generación. En ese entonces hablábamos de Project Scarlett, que ahora conocemos como Xbox Series X. Sin embargo, diversos reportes aseguraron que la compañía tenía en planes 2 consolas.

Según varias fuentes, Project Scarlett está conformado por Xbox Series X y otro sistema aún no revelado conocido con el nombre clave Lockhart. Lo llamativo de dicha consola es que supuestamente sería económica, por lo que estaría al alcance del bolsillo de más jugadores.

Microsoft no ha confirmado nada de dicho proyecto, pero acaba de surgir información que sugiere que pronto conoceremos los primeros detalles oficiales de Lockhart.

Dealer Gaming (vía Wccftech) asegura que Microsoft revelará pronto información sobre Lockhart. Asimismo, señala que el precio tentativo de la consola de siguiente generación sería de aproximadamente $300 USD.

Otro detalle que llama la atención es que supuestamente Lockhart sería un modelo de entrada para la siguiente generación, por lo que ofrecería una mejor experiencia a la que da Xbox One X, sin superar lo que promete Xbox Series X.

Es importante recalcar que la información es por ahora un rumor, así que tendremos que esperar a que Microsoft ofrezca detalles oficiales. Dealer Gaming no dio una fecha estimada para la supuesta revelación, pero aseguró que ocurrirá pronto.

Hearing that Microsoft will share Lockhart details for the first time, soon.



Should give insight into Xbox’s multi Sku approach to the next generation.



Remember, this console with 4TF Navi GPU & Zen CPU is entry model & overall better than X1-X today. Around $300. #xbox pic.twitter.com/7I8BvurWfP