Serás un repartidor en Walking Simulator, otra parodia de Death Stranding

Death Stranding causó bastante revuelo con su lanzamiento en PlayStation 4. El juego de Kojima tuvo diversos tributos, incluyendo algunos juegos para PC que lo parodian de maneras muy graciosas. Uno de ellos fue Man Standing, título que imitó y se burló de algunos elementos de Death Stranding.

Ahora, acaba de surgir otro juego que se inspira y hace una parodia de Death Stranding. El título en cuestión lleva por nombre Walking Simulator, cuyo nombre hace referencia al subgénero en el que muchos encasillan a Death Stranding.

Walking Simulator, parodia de Death Stranding

Walking Simulator hace honor a su nombre, pues tu objetivo será caminar por un extenso mundo para cumplir una importante misión. El juego se desarrolla en 2020, año en que se llevó a cabo la Tercera Guerra Mundial y el coronavirus destruyó a la civilización.

Te pondrás en el papel del último repartidor del mundo, así que tu objetivo será explorar la Tierra para ayudar a la sobrevivencia de la humanidad entera. El juego para PC debutó hoy en Steam, donde ya está disponible su primer acto.

Si sientes curiosidad, debes saber que puedes jugar Walking Simulator gratis, pues debutó como free-to-play. Como puedes ver más abajo, el título trata de recuperar la estética de Death Stranding con paisajes desolados y diversos elementos de gameplay.

El juego consiste en ir de punto A a punto B con un gran cargamento a tus espaldas. En ocasiones tendrás diversos vehículos a tu disposición, tal como sucede en Death Stranding.

El verdadero Death Stranding llegará pronto a PC

Si te has quedado con las ganas de jugar Death Stranding por no tener un PlayStation 4, te recordamos que esto ya no será un impedimento. Su versión de PC debutará más pronto de lo que crees con algunas mejoras.

El título se estrenará en Steam y la Epic Games Store el próximo 2 de junio. Llegará con con soporte para monitores ultra-wide, un modo fotografía y un mayor rango de cuadros por segundo. Asimismo, en la plataforma de Valve tendrá contenido especial de Half-Life.

Death Stranding está disponible para PlayStation 4. Debutará el próximo 2 de junio para PC. ¿Quieres saber más sobre él? Entonces haz clic aquí.

