The Wonderful 101 Remastered tendrá otra misión completamente nueva

La campaña de financiamiento de The Wonderful 101 Remastered está muy cerca de su final. Esto no significa que ya no habría sorpresas. Gracias al apoyo de los fans, el juego podría recibir algunas adiciones de gameplay y hoy, a casi 1 día del cierre de la campaña, lograron desbloquear una nueva adición.

Desde que se lanzó esta iniciativa, los patrocinadores lograron desbloquear varias metas que harían realidad la implementación de mejoras en la remasterización. Primero se desbloquearon las versiones para Nintendo Switch, PlayStation 4 y PC. Justo después comenzaron a confirmarse nuevas adiciones en el juego, como un modo contrarreloj, una banda sonora remix y una misión nueva, llamada Luka’s First Mission, que contaría la historia de este joven héroe por medio de un nivel en 2D.

Luego se supo que una segunda misión con este estilo, Luka’s Second Mission, era parte de las recompensas más altas. La meta se veía muy lejos, pero a poco más de 24 horas del cierre de la campaña, los patrocinadores lograron desbloquearla, por lo que será una realidad para la remasterización.

No hay descripción de esta segunda misión, pero se espera que expanda la aventura inicial de Luka, que es uno de los estudiantes del profesor Will Wedgewood, mejor conocido por ser el Wonder-Red. Este chico odia a los Wonderful 101, pero tendrás que jugar esta misión para descubrir por qué. A diferencia de la entrega original, estas misiones serán en 2D y solamente controlarás a Luka.

Por otro lado, se reveló una meta más: la adición de nuevos idiomas, que se suma a la grabación de algunos temas con orquesta; desafortunadamente, tomando en cuenta que sólo queda menos de 1 día para que finalice la campaña, todo indica que no se harán realidad, pues necesitan $2.5 MDD y $2.5 MDD.

Thanks to all of our wonderful backers, we’ve reached 2 million dollars in support. Luka’s Second Mission is GO! #ALLFOR101 pic.twitter.com/Bq47Mh6UVm