¿La serie de The Last of Us respetará la preferencia sexual de Ellie?

PlayStations Productions y HBO sorprendieron a los fans de The Last of Us al anunciar hoy una adaptación a serie de televisión. Cuando esto pasa, es común que los encargados del proyecto se tomen algunas libertades creativas para apelar a más audiencia y que no siempre son del agrado de los fans. Debido a esto, algunos tenían el temor de que se modificara un elemento característico de Ellie, pero lo bueno es que no hay nada de qué temer, de acuerdo con el productor.

SPOILER: toma en cuenta que más abajo habrá ligeros detalles de la preferencia sexual de Ellie, así como algunos episodios de la trama. Si quieres descubrirlos de forma natural, conforme juegas, te recomendamos terminar el título junto con su DLC.

A lo largo de la campaña de The Last of Us, se deja ver que Ellie, una de las protagonistas, desarrolló afinidad sexual por las mujeres, es pues, en otras palabras, lesbiana. El tema de homosexualidad suele ser un poco controversial y es por ello que los fans de la serie rápidamente se preguntaron si este elemento se eliminaría y se preocuparon por la fidelidad de la representación del personaje en la serie de HBO.

Afortunadamente para todos aquellos que quieren que Ellie conserve sus preferencias sexuales y sea fiel al juego, el productor de la adaptación, Craig Mazin (Chernobyl), dio su palabra de que no habrá cambios en la joven. Tomando en cuenta que es el productor, con esto se asegura que, por lo menos en ese aspecto, la serie guardará similitud.

Otro detalle a considerar es que el creativo responsable de la historia original y vicepresidente de Naughty Dog, Neil Druckmann, estará involucrado en el proyecto, como guionista y productor ejecutivo, así que no se deberían esperar muchos cambios con respecto al material original que afecten la esencia de los personajes.

¿Ellie es lesbiana?

En caso de que no sepas del juego y quieras saber sobre esto, te contamos que en el juego principal de la franquicia se hace pensar que Ellie tiene una preferencia hacia las mujeres, luego de conocer su relación con una amiga cercana, Riley. Esto se comprobó en el DLC Left Behind, en el que se puede controlar a la compañera de Joel y se deja ver la íntima relación que tenía con Riley. Ambas sentían atracción mutuamente, pero el destino las llevó por caminos diferentes.

Esto, sin embargo, marcó a Ellie y en The Last of Us: Part II se sabe que continuó con estas preferencias, gracias a las cuales sentía una atracción por Dina; aunque, al parecer, el destino volvió a separarla de la persona que quería.

Se espera que la serie retrate los sucesos de The Last of Us, así que es probable que sepamos más sobre la relación que tenía con Ridley, ahora que se ha confirmado que se respetará su orientación sexual. Te mantendremos informado.

You have my word. — Craig Mazin (@clmazin) March 5, 2020

¿Qué opinas de esto? ¿crees que debería haber un capítulo enfocado en la relación entre Riley y Ellie? Cuéntanos en los comentarios.

Luego de la confirmación de esta serie de televisión, llegó la noticia de que la película que fue anunciada, pero que desafortunadamente no se había hecho realidad, será desechada.

Aún no hay fecha ni ventana de debut para la serie de televisión de The Last of Us, pero lo que sí sabemos es que este año se lanzará The Last of Us: Part II, así que la espera podría ser un poco menos pesada. Otra manera de aligerarla es checando las noticias relacionadas con la franquicia, que puedes encontrar en este enlace.

