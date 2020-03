Productor de la serie de The Last of Us reveló sus videojuegos favoritos

Sin duda, la noticia más importante del día fue el anuncio de la serie de The Last of Us cuya producción correrá a cargo de HBO, PlayStation Productions y que contará con la participación de Neil Druckmann, director de la franquicia. Desde el inicio, los fans se mostraron confiados por el hecho de que Craig Mazin, creador de Chernobyl, sea el encargado de la adaptación y seguramente estarán tranquilos al saber que el productor también es un apasionado de los videojuegos.

Luego de que se revelaran los primeros detalles sobre la serie de The Last of Us, Craig Mazin, productor de este proyecto, reveló a través de su cuenta oficial de Twitter que también gusta de los videojuegos y un fan le preguntó por su Top 5, a lo que el creativo respondió que, en realidad, son más de 5 títulos los que puede considerar como los mejores que ha jugado y son los siguientes:

Los juegos favoritos del productor de la serie de The Last of Us

The Last of Us

The Elder Scrolls V: Skyrim

The Elder Scrolls IV: Oblivion

Grand Theft Auto IV

Grand Theft Auto V

Fallout: New Vegas

Fallout 4

GoldenEye 007

Super Mario 64

BioShock

Mass Effect

Mass Effect 2

Mass Effect 3

Half-Life

Portal

Batman: Arkham City

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Star Raiders

Dishonored 2

The Bard's Tale

Como puedes leer, se trata de una lista variada y muy interesante, que incluye algunos de los juegos más importantes en años recientes, así como alguno que otro clásico de la década de los noventa. La respuesta entusiasmo más a los fans, quienes de inmediato consideraron que el proyecto está en buenas manos, pues la calidad de Mazin ha sido probada con Chernobyl, y si a esto le sumamos su gusto por los videojuegos, entendemos que haya confianza plena en el proyecto.

Aunque no se ha revelado la fecha o ventana de estreno de la serie de The Last of Us, se sabe que el equipo de producción respetará la esencia de la historia, incluyendo la preferencia sexual de Ellie.

Sigue aquí, en LEVEL UP.

Fuente