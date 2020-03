AMD: PS4 y Xbox One han vendido juntos más de 150 millones de unidades

Desde hace tiempo, Microsoft optó por no revelar datos de venta de Xbox One y recientemente la división de juegos de la compañía ha hecho lo propio enfocándose en los números que arrojan sus servicios. Debido a esto, no se sabe exactamente cuántos Xbox One se han vendido hasta ahora, por lo que solo queda seguir las pistas que surgen de vez en cuando, como acaba de suceder en una conferencia de AMD.

Durante la presentación 2020 AMD Financial Analyst Day, la compañía especializada en tecnología de cómputo y cuyos procesadores y arquitecturas dan forma al hardware de PS4, Xbox One y también a PS5 y Xbox Series X, destacó el número de unidades vendidas por las consolas de generación actual. En ese sentido, Rick Bergman, vicepresidente ejecutivo de cómputo y gráficos de AMD, reveló que PS4 y Xbox One, juntos e incluyendo todos sus modelos, han vendido más de 150 millones de unidades.

Si se toma en cuenta que el registro más reciente de PS4, revelado durante CES 2020, indica que la consola ha vendido 106 millones, se estima que las ventas de Xbox One, en el mejor escenario, habrían alcanzado 50 millones.

AMD says 150+ million game consoles sold between 2013 and 2020. Sony revealed 106 million PlayStation 4 sales at CES, so that means Xbox One is around 50 million pic.twitter.com/AlKYtf0a9D — Tom Warren (@tomwarren) March 5, 2020

Dicho esto, AMD abordó otro tema que está en boga, la crisis por coronavirus y el impacto que esto podría tener en el lanzamiento de PS5 y Xbox Series X, programados para finales de este año. Al respecto, la compañía solo se limitó a informar que ambas consolas están en camino y su ventana de lanzamiento sigue siendo la temporada de fiestas de este año.

