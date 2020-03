Arte conceptual de Diablo IV sorprendió a Rod Fergusson

Hablarle de gore y cosas aterradoras a los creativos que trabajaron en Gears of War no debe ser cosa fácil, al menos no para impresionarlos. Sin embargo, y para beneplácito de los fans de Blizzard, parece que el trabajo en Diablo IV va por buen camino y muestra de ello fue la sorpresa que se llevó Rod Fergusson tras ver el arte conceptual de la nueva entrega.

Como sabes, el mes pasado Rod Fergusson se despidió de The Coalition, estudio responsable de Gears of War, para unirse a las filas de Blizzard y supervisar, nada más y nada menos, que el desarrollo de Diablo IV, misión que no es ajena para el creativo pues no se puede olvidar que en su momento hizo lo mismo con BioShock: Infinite, entregando muy buenos resultados.

Pues bien, hace unos días, Fergusson publicó a través de su cuenta oficial de Twitter algunos detalles sobre su visita a las oficinas de Blizzard donde tiene lugar el desarrollo de Diablo IV. Tras ver el material de la nueva entrega de la franquicia, el creativo lo definió como hermoso, pero al mismo tiempo perturbador, capaz de potenciar la peor de las pesadillas. Asimismo, señaló que el equipo responsable de Diablo IV está lleno de talento.

Day 2 - I got access to the #Diablo4 art archive today and OMG there is some very beautiful, yet disturbing, images in there. Very cool. So much talent on this team! #excited #alsonightmarefuel Any possible picture attachment has been redacted.