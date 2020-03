Más criaturas legendarias aparecerán en Pokémon GO

Una nueva etapa en el juego competitivo para los jugadores de Pokémon GO está por comenzar y representará un gran reto para todos los Entrenadores Pokémon, que intentarán ser los mejores de todo el mundo. Para conseguirlo será necesario contar con un equipo fuerte, por lo que Niantic reveló que más Pokémon legendarios estarán disponibles por tiempo limitado.

En caso de que pensaras que no eran suficientes todos los Pokémon legendarios que aparecerán durante marzo, te informamos que habrá más todavía, ya que hoy Niantic dio a conocer que más criaturas de este tipo estarán disponibles de nueva cuenta y sorpresivamente en las Incursiones. En específico, la desarrolladora anunció a los Pokémon Hierro y Lunar, Registeel y Cresselia, respectivamente, pero no se sabe si otras más se unirán a ellas.

Si quieres capturar a estos Pokémon, entonces tendrás que estar muy activo a partir de mañana, 10 de marzo, pues desde las 8:00 AM (hora local) comenzarán a aparecer con más probabilidades en las Incursiones.

Por si te lo perdiste: querrás prepararte para ganar en la Liga Combates GO, pues habrá premios interesantes.

Registeel es de tipo Acero, por lo que es muy débil frente a Pokémon tipo Lucha, Tierra y Fuego, así que te recomendamos llevar cualquier criatura de esos tipos, como Machamp, pero si quieres potenciar más tus probabilidades de victoria, quizá quieras llevar a un Groudon, que conoce movimientos devastadores de Tierra y Fuego.

Cresselia, por su parte, es tipo Psíquico, así que no debería costarte mucho trabajo vencerla con Pokémon tipo Bicho, Fantasma o Siniestro. En caso de que cuentes con Mewtwo o Darkrai, te recomendamos llevarlos, pues conocen algunos movimientos tipo Fantasma o Siniestro, aparte de que son legendarios poderosos.

