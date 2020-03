El bello juego de PlayStation VR Paper Beast ya tiene fecha de lanzamiento

Hace apenas casi 1 año de que Pixel Reef y Éric Chahi, uno de los creadores de Another World, anunciaron Paper Beast, una exclusiva para PlayStation VR. Este título estaba planeado para debutar en 2019, pero luego se reveló que no debutaría en ese año, sino que lo haría antes de que terminara marzo de 2020. Ya estábamos en el mes pactado y no había noticias del juego, lo que hacía pensar que sufriría otra demora, pero afortunadamente no será así, ya que hace algunas horas se confirmó que el título llegará dentro del periodo mencionado.

Pixel Reef liberó un nuevo video en el que da a conocer que Paper Beast llegará dentro de muy pocos días, el próximo 24 de marzo. Además, en este nuevo adelanto la desarrolladora y distribuidora reveló más gameplay que deja ver como los usuarios interactuarán con todos los elementos del entorno y de qué manera podrán darle vida a criaturas oníricas.

¿Qué es Paper Beast?

Se describe a sí mismo como una odisea de VR de ensueño en la que habrá criaturas que simularán animales salvajes que cobrarán vida en el inmenso mundo virtual. En él tomarás el papel de un jugador que por primera vez explora las regiones vírgenes y podrás interactuar de forma cercana con todos sus elementos que lo hacen un entorno vivo.

Como puedes ver en el trailer, el jugador podrá modificar el ecosistema a su antojo, desde el relieve del territorio hasta las criaturas que viven en él. Incluso podrá ver como eventos climatológicos, como un tornado afectan a estos organismos.

El título estará disponible en exclusiva para PlayStation 4 y sólo podrá jugarse por medio de PlayStation VR. No obstante, también habrá una versión que no necesitará los controles de movimiento, cuyo lanzamiento estaba planeado para 2020, pero hasta ahora no se sabe en qué fecha debutará.

Ahora que sabes un poco más de Paper Beast, cuéntanos, ¿estás interesado en él? ¿Le darás una oportunidad? ¿Eres jugador de PlayStation VR?

