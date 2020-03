Jugador de PS4 hace berrinche tras anuncio de la llegada de Horizon: Zero Dawn a PC

Después de varios rumores hoy se confirmó que Horizon: Zero Dawn, el aclamado juego para PlayStation 4, estará disponible en PC. Esta noticia alegró a muchos jugadores, pero también causó molestia en algunos otros. Incluso hay quienes hicieron berrinche por la noticia.

Las redes sociales son una herramienta que permiten que cualquiera de su opinión sobre diversos temas. Ahora la comunidad de gaming habló sobre la llegada de Horizon: Zero Dawn a PC. Entre la variedad de opiniones hay quienes se mostraron realmente molestos con el hecho.

El caso más destacado es el de THEAP99, un usuario de Twitter al que no le cayó nada bien la noticia. Lo decimos ya que publicó un video en el que mostró que tiro su escritorio y daño su PlayStation 4 después de escuchar la noticia. Además, dejó una habitación hecha un desastre.

Algo que llama la atención es que este jugador culpa a Sony de “tirar décadas a la basura por nada”. Así pues, parece que se trata de un tema que le hizo reconsiderar su preferencia por esta marca.

Great way to spend my birthday. Thanks for f*cking nothing @PlayStation @Guerrilla @hermenhulst @yosp decades thrown away and now it was all for nothing https://t.co/skN2v9jHge pic.twitter.com/lCBWDEf9sq — ⚡️🍂AP of Tsushima 🏯⚡️ (@THEAP99) March 10, 2020

Si bien se trata del caso más destacado, la realidad es que no es el único. Como ejemplo tenemos a usuarios que están pidiendo un reembolso, ya que consideran que Sony mintió al decir que Horizon: Zero Dawn era una exclusiva (aunque hasta hoy lo era).

Tampoco faltan usuarios que aseguran que Hermen Hulst, actual jefe de Sony Worldwide Studios, está siendo un traidor por tomar esta decisión. También hay quienes dicen que es un movimiento que únicamente dañará la marca.

Thanks for the middle finger guys I appreciate it show much, next I'll think about whether I should support your next game. — Sony Only (@L3fty775) March 10, 2020

I want to my money back!!! Can I sue them for false advertising?? — Octobierg (@octobierg) March 10, 2020

So what does that "Only On Playstation" means on my box ? Was that a lie.

Bye bye-bye Playstation 👋 — YΔ§iΠΣ MØUҒΔĐĐΔŁ (@YASSMOUF) March 10, 2020

will ruin the brand! you can be sure if all the exclusives come out on the Pc I will leave the Playstation and I won't even buy more. will you become Microsoft? — MTH Death (@death_mth) March 10, 2020

No todos están en contra de la llegada de Horizon: Zero Dawn a PC

Cabe mencionar que también hay muchos usuarios contentos por la inminente llegada de Horizon: Zero Dawn a PC. Es más, se puede considerar que las quejas vienen de una minoría muy vocal y ruidosa.

Por si te lo perdiste: no esperes ver todos los exclusivos de Sony en PC

Si buscas en redes como Twitter, Facebook o reddit verás que hay muchos que consideran que es una buena noticia que Horizon: Zero Dawn vaya a llegar a PC. Entre las personas satisfechas con las noticias hay usuarios de PC, así como dueños de PlayStation 4 a los que les alegra que el juego esté disponible para más personas.

I see that Horizon Zero Dawn is trending! I'm happy that such an amazing game is getting ported to PC because so many more people can fall in love with it too!!

So good luck future Outlanders! — Krafto!! (@AdmiralKrafto) March 10, 2020

Anyone upset by this is insane. Horizon Zero Dawn is an awesome game and if you liked it you should want more people to be able to experience it. I'm all for great games being ported to more audiences. It's good for everyone involved. https://t.co/AA8aaGuyCD — Matt (@chandlerm35) March 10, 2020

Y a ti, ¿te molesta que Horizon: Zero Dawn vaya a llegar a PC? ¿Qué opinas sobre las reacciones negativas? Cuéntanos en los comentarios?

Horizon: Zero Dawn ya está disponible en PlayStation 4, mientras que su versión para PC estará disponible en el verano. Puedes saber más sobre este juego al leer nuestra reseña o si visitas su ficha.