¡Hoy es el Día de Mario y también cumple años MadWorld!

Hoy es 10 de marzo, y esta fecha en el mundo de los videojuegos es muy importante porque es cuando cumplen años el icónico héroe del Reino Champiñón Mario y la inolvidable y violenta entrega para Wii MadWorld. Nintendo y PlatinumGames no dejaron que esta fecha pasara desapercibida y festejaron con los fans de varias maneras.

Desde hace varios años, Nintendo celebra el aniversario de Mario cada 10 de marzo, pues es ésta la fecha que hace referencia al nombre del personaje insignia de Nintendo (Mar10).

Como te imaginarás, la compañía nipona no se olvidó de este gran acontecimiento y compartió algunas noticias que sin duda emocionaron a los fans. Para empezar, temprano este día la compañía LEGO y Nintendo anunciaron una alianza, de la cual se espera como consecuencia muchos juguetes inspirados en Mario y los personajes del Reino Champiñón.

Asimismo, un poco más tarde, Levi’s reveló algunas piezas más que llegarán como parte de la colaboración Levi’s × Nintendo, de la cual te contamos días atrás. Como puedes ver más abajo, los fans podrán usar prendas con más diseños de la clásica serie. La colección estará disponible a partir del 1 de abril.

Por último, si eres fan de Mario y quieres celebrar su aniversario, entonces quizá te interese ir a la Nintendo eShop, que varios juegos de este héroe tienen un descuento.

#MAR10 Day is here, and a selection of games starring Mushroom Kingdom favorites are now on sale and available on the Nintendo eShop and at local retailers.



