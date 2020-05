Descubre las habilidades explosivas de Raze, agente de VALORANT

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

A pesar de que VALORANT acaba de estrenarse en su fase Beta cerrada, ya cuenta con una gran cantidad de personajes que aportan diferentes estilos de combate. Con el fin de que los usuarios se familiaricen con ellos, Riot Games ha estado liberando trailers constantemente que muestran las habilidades de los personajes. Recientemente tocó el turno a Raze.

A diferencia de personajes como Jett y Viper, Raze es una agente que no estuvo disponible al comienzo de la Beta, sino que fue añadida postlanzamiento. Esta joven es originaria de Brasil y se caracteriza por una forma explosiva de combatir que le da ventaja tanto de manera ofensiva como defensiva. Decimos lo anterior porque cuenta con armas que pueden ocasionar gran daño al rival o mantenerlo a raya y diezmar su estrategia de ataque. Es tal el poder de esta chica que muchos jugadores piden a Riot Games que le reduzcan el poder, en especial de su habilidad Ultimate.

La habilidad que cuesta menos créditos es Blast Pack, que consiste en un explosivo que puede colocarse en una pared o en el piso que hace daño en cierto perímetro y que Raze puede detonar remotamente o hacerlo por sí solo si pasa cierto tiempo. Raze pude comprar hasta 2 cargas explosivas y debes saber que no dañan al usuario; de hecho, si se colocan en el piso y se detonan cuando Raze esté encima de ellos, pueden servir para llegar a lugares altos.

Otra de los poderes de Raze son las Paint Shells, que cuestan 200 créditos. Estos objetos son básicamente una granada que Raze puede arrojar con 2 diferentes ángulos de disparo y que detonan con un ligero retraso, dañando a todo aquel que se encuentre cerca del radio de la explosión.

Raze también puede desplegar un Boom Bot, que es básicamente una unidad robótica que se desplaza en busca de un enemigo y que cuesta 200 créditos. Al localizar un objetivo, no le pierde el rastro y se aproxima a él como un cohete teledirigido hasta tocarlo y explotar. Puede ser destruido por cualquier enemigo.

Finalmente, Raze puede cambiar 6 Ultimate Orbs para desatar su movimiento Ultimate, con el que podrá controlar un lanzagranadas que le dará el poder de aventar explosivos que detonarán al contacto y ocasionarán gran daño.

Te dejamos con el trailer de Raze a continuación.

