Habrá un evento enfocado en indies a mitad de año

El E3 2020 fue cancelado hace algunas semanas, pero eso no significa que los fans de los videojuegos se quedarán sin saber novedades de la industria a mitad de año. A lo largo de las últimas semanas se han anunciado varias alternativas para que las desarrolladoras y distribuidoras hagan sus anuncios. En recientes años, los indies han tomado un lugar importante, por lo que no podían faltar este año y para darles la atención que merecen hoy se anunció un evento que estará enfocado en esta clase de proyectos.

A través de su página de Internet, el grupo formado por varias compañías Guerrilla Collective reveló que llevará a cabo una presentación en la que darán a conocer revelaciones, trailers, demos y más, que está incluida en los eventos masivos que preparan IGN (Summer of Gaming) y GameSpot (Play For All).

Decenas de compañías estarán presentes en el evento de Guerrilla Collective

Estas novedades formarán parte de un evento de 3 días producido por Media Indie Exchange en colaboración con Kinda Funny Games Showcase y comenzará el 6 de junio. En el día inaugural, habrá una gran cantidad de contenido; aparte de la presentación, se contará con la participación de Paradox Insider (1:30 PM, hora de la Ciudad de México), el PC Gaming Show (2:00 PM), del cual ya te habíamos contado, y el Future Games Show (4:30 PM), que incluirá revelaciones, entrevistas con desarrolladores y más.

Definitivamente, este será un evento que los amantes de buscar juegos indie no podrán perderse, ya que habrá “algunas de las más geniales distribuidoras, desarrolladoras y prensa”. El Guerrilla Collective está conformado por una gran cantidad de compañías indie, así como otras que son muy reconocidas. Te dejamos una lista de las que ya confirmaron su participación (vía Gematsu).

11 bit studios

Another Indie

Coffee Stain Studios

Fellow Traveller

Funcom

Good Shepherd Entertainment

Headup

Humble Publishing

Larian Studios

Modern Wolf

Paradox Interactive

Raw Fury

Rebellion

Those Awesome Guys

Thunderful

United Label

Versus Evil

Whitethorn Games

WINGS Interactive

Ysbryd Games

ZA/UM

¿Estás interesado en este evento enfocado en indies? ¿Verás la transmisión? Cuéntanos en los comentarios.

Te recordamos que éste no será el único evento que se llevará a cabo en junio. Se sabe que habrá una presentación en la que se comunicarán muchas novedades dentro del mundo de realidad virtual. Además, parece que será en este mes cuando conoceremos más sobre el PlayStation 5 y sus juegos.

Sigue informado con nosotros, en LEVEL UP.

