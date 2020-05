RUMOR: Capcom rediseñará a Chris Redfield para el nuevo Resident Evil

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

Capcom aún no confirma el desarrollo de Resident Evil 8; sin embargo, ya circula información sobre algunos detalles de la nueva entrega de la línea principal de la serie. Gracias a estos detalles, se espera que la nueva iteración sea la más oscura de todas y que será revelada pronto. Al parecer, este título también tendrá un importante impacto en el diseño de los personajes principales, por lo menos en el de Chris Redfield.

Hasta ahora, se sabe que el supuesto nuevo proyecto de Capcom presentará como protagonista a Ethan, que arribó a la serie en Resident Evil 7: Biohazard. No obstante, Chris Redfield también tendría un papel importante dentro de la nueva historia. Al inicio, la fuente que filtró el supuesto nombre del juego había mencionado que el hermano de Claire Redfield sería un tanto diferente, y recientemente surgió información que apunta a que el personaje será rediseñado.

Por si te lo perdiste: Resident Evil 8 tendría compatibilidad con la realidad virtual.

Tras recibir algunas preguntas al respecto, el usuario de Twitter Dusk Golem, reconocido por filtrar información verídica sobre títulos de terror como Resident Evil, confirmó que los rumores sobre un posible rediseño de Chris Redfield.

Redfield tendría un rediseño más

La apariencia de este personaje de Capcom ya ha sido rediseñada en algunas ocasiones. La última ocurrió en Resident Evil 7: Biohazard, en la que al personaje se le pueden ver algunos rasgos que han variado según las diferentes entregas de la serie. De hecho, en la película animada Resident Evil: Vendetta se le puede ver con una apariencia más diferente.

Un nuevo rediseño no sería nada extraño. En los últimos años, Capcom ha trabajado en remakes con nuevos diseños de los personajes icónicos, por lo que no resultaría raro ver que modifiquen a Redfield una vez más con el fin de que presentar una versión actualizada de este personaje. Desafortunadamente, Dusk Golem no dio más información al respecto, por lo que no sabemos si será un rediseño con cambios menores o si tendrá un gran impacto en la apariencia original.

¿Te gustaría que Capcom rediseñara a Redfield? ¿A qué modelo del personaje te gustaría que se inspire? Cuéntanos en los comentarios.

Como te comentamos, todavía no hay información oficial sobre este título, pero al parecer es cuestión de tiempo para saber de él. Otro título que no ha sido confirmado es el remake de Resident Evil 4, pero todo indica que será una realidad y que será muy ambicioso. Si deseas saber más sobre Resident Evil, te invitamos a checar esta página.

