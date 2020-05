Retrasan lanzamiento de Star Wars Episode I: Racer para PlayStation 4 y Switch

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

A inicios de este año los fans de Star Wars recibieron con gusto la noticia de que Star Wars Episode I: Racer llegaría a las consolas de actual generación PlayStation 4 y Nintendo Switch. Se esperaba que el título originalmente lanzado en 1999 llegara mañana, 12 de mayo, pero hoy se dio a conocer que la espera será más larga para poder jugarlo.

El estudio Aspyr, encargados de la publicación de la nueva versión de Star Wars Episode I: Racer para Nintendo Switch y PlayStation 4, informó hace unas horas que, contrario a lo planeado, el título no llegará a estas 2 consolas el 12 de mayo debido a las complicaciones generadas por la pandemia de coronavirus (COVID-19) y el trabajo desde casa.

Este retraso es el segundo de la versión de PlayStation 4, ya que al principio se tenía planeado que el juego llegara a esta consola el 12 de mayo, luego fue retrasado hasta el 26 de mayo y hoy esa fecha fue modificada de nueva cuenta. En el caso de la versión de Nintendo Switch, Aspyr lanzaría el título también el 12 de mayo, pero hoy, a sólo 1 día del estreno, informó que no será posible cumplir con esta fecha.

Lo que es peor para los fans de Star Wars es que el estudio no dio una nueva fecha de lanzamiento, por lo que hasta el momento de escribir la nota la fecha de estreno es indefinida. Las buenas noticias son que Aspyr prometió actualizar la información tan pronto como sea posible.

Si eres jugador de PC, entonces no tienes por qué preocuparte, que este título ya está disponible en Steam.

We are so excited to share Star Wars Episode l: Racer with you soon! Unfortunately, due to the ongoing work from home requirements across the industry, the game will be further delayed on Nintendo Switch and PlayStation 4. We’ll be back with an update as soon as possible.