Fortnite: Epic deshabilita un pico después de que lo acusarán de ser pay-to-win

Fortnite: Battle Royale es un juego que está constante evolución que seguido recibe varias novedades. Hace poco, el proyecto de Epic Games recibió una vez más un pico llamado Bastón de Control de Disturbios, el cual tuvo que ser deshabilitado. Esto ya que recibió una gran cantidad de quejas de personas que lo acusaban de ser un pay-to-win.

Lo que pasó es que jugadores descubrieron que el pico conocido como Riot Control otorgaba una ventaja injusta a algunos jugadores. Lo que sucedía es que el objeto que llegó a la tienda en diciembre de 2019 permitía aprovechar un exploit que hacía que tu personaje se moviera sin hacer ruido.

Esta situación se hizo pública después de que SlowEU, un popular jugador de Fortnite, descubriera que otros jugadores no hacían ruido al sacar el pico. Esto permitió que algunos usuarios aprovecharan esto para acercarse sigilosamente a los enemigos y eliminarlos.

Para demostrar que este error existía, SlowEU lo grabó en un video que se hizo viral en redes sociales. Puedes checarlo a continuación:

. @FNCompetitive This pickaxe makes your opponent not being hear the opponents footsteps please remove it fast pic.twitter.com/vgSfkpEopm

Como puedes imaginar, esta situación molestó a muchos jugadores. Después de todo, existía la posibilidad de que fueran eliminados por jugadores que tenían una ventaja injusta.

Es por lo anterior que Epic Games tomó la decisión de deshabilitar este pico de manera temporal. De esta manera, dejará de ser un problema en lo que encuentran una solución. Así pues, si lo tienes habilitado te aparecerá como si fuera un pico regular.

While we work on resolving an issue, the Riot Control Baton will appear as a default Pickaxe in all playlists. We'll update you here when the issue is resolved!