Devs independientes de Japón anuncian Indie Live Expo 2020

Las grandes desarrolladoras tienen los recursos necesarios para llevar a cabo sus propios eventos tras la cancelación de E3 2020. Sin embargo, los estudios independientes se enfrentan a un difícil panorama para presentar sus nuevos juegos y darles un lugar visible en la industria.

Por tal motivo, diversos creativos japoneses de la industria independiente unieron esfuerzos para llevar a cabo Indie Live Expo 2020. Como su nombre lo indica, se trata de un evento que pronto nos presentará algunas novedades de importantes estudios indie.

El evento está en manos de desarrolladores japoneses; sin embargo, Indie Live Expo 2020 ofrecerá avances de juegos creados por personas de muchos países. Veremos juegos de estudios occidentales y asiáticos por igual.

Indie Live Expo 2020 se llevará a cabo el próximo 6 de junio. La transmisión se llevará a cabo en diversas plataformas, como Youtube, Periscope y Twitch. El evento estará disponible en inglés, japonés y chino.

Además de la revelación de nuevos juegos, veremos a importantes creativos, quienes participarán con un mensaje especial para toda la comunidad. Uno de los invitados destacados es Toby Fox, creador de Undertale y Deltarune.

Asimismo, veremos a Hidetaka Suehiro, también conocido como Swery65, y a Kazuya Nino, creador de Etrian Odyssey y actual encargado de Type-Moon Studio BB. Como parte del evento, se celebrará un concurso de desarrollo de minijuegos con temática de Evangelion.

