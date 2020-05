Spencer responde al anuncio de Unreal Engine 5 con mención a Hellblade II

Hoy, a primera hora, aquellos que gustan de los videojuegos pudieron ver el primer demo de Unreal Engine 5 corriendo en un PlayStation 5, el cual se enfocó en los efectos de iluminación y la minuciosa atención a los detalles con una secuencia que a muchos les hizo pensar en Tomb Raider o Uncharted. Si bien la plataforma seleccionada para mostrar el engine fue la de Sony, también permitirá crear nuevas experiencia en Xbox Series X y Phil Spencer se encargó de dejarlo claro.

Luego de que la presentación de Unreal Engine 5 en PS5 se convirtiera en tendencia de redes sociales, Phil Spencer, jkefe de Xbox y vicepresidente de la división de juegos de Microsoft, no olvidó que hay una competencia en el mercado de consolas y por medio de una publicación en su cuenta oficial de Twitter respondió al anuncio con una mención a Senua’s Saga: Hellblade II.

En ella, Spencer destacó el gran trabajo realizado por el equipo de Epic Games encargado de hacer realidad Unreal Engine 5 y señaló que muchos de los estudios que forman parte de Xbox Game Studios no solo usan Unreal Engine, como Ninja Theory en el desarrollo de Senua’s Saga: Hellblade II, sino que aprovecharán todo lo que brinde la nueva versión para los juegos que saldrán en Xbox Series X.

Incredible work by the team at Epic @UnrealEngine, many of our XGS studios are using Unreal, like the team at Ninja Theory creating Hellblade II, and are excited to bring these UE5 innovations to life on Xbox Series X. https://t.co/HGNTY1eTgq