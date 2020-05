Sony dice que es muy pronto para juzgar la efectividad del mercadeo de PlayStation 5

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

Estamos casi a mitad de 2020 y aún no se revela formalmente PlayStation 5, que debutará a finales del año. Poco se sabe también de los juegos que llegarán en exclusiva por parte de PlayStation Studios. Es por todas estas interrogantes que muchos jugadores están cuestionando las decisiones de mercadeo de Sony con respecto a su nueva consola, puesto que creen que se está quedando rezagada en comparación con Xbox Series X y que a la postre se reflejará en las ventas. No obstante, al parecer Sony piensa diferente, ya que invitó a esperar el lanzamiento de la consola.

Recientemente Sony llevó a cabo su más reciente informe para inversionistas y en él, naturalmente, surgieron preguntas en relación con PlayStation 5. De acuerdo con el reportero de tecnología de Bloomberg Takashi Mochizuki, un asistente expresó su inquietud acerca de la promoción que Sony ha hecho del PlayStation 5 y preguntó al jefe financiero de Sony, Hiroki Totoki, si le daría una calificación aprobatoria a lo que ha hecho el equipo de PlayStation, luego de que algunos dicen que en este sentido, Microsoft le lleva ventaja con Xbox Series X.

Ante esto, Totoki afirmó que Sony está tomando una postura estratégica, que está haciendo lo mejor y que, en cuanto a la calificación, él preferiría esperar las ventas de PlayStation 5 antes de llevar a cabo un veredicto sobre si la promoción fue efectiva.

Si bien el camino para dar a conocer toda la información sobre el PlayStation 5 se acorta, la verdad es que aún restan unos cuantos meses antes de llegar al final del año. Además, circulan fuertes rumores sobre que Sony llevará a cabo su evento de revelación en algún punto de la mitad del año.

Algo más que parece dar confianza a Sony en su estrategia de mercadeo es el desempeño que ha tenido el PlayStation 4 y la base inmensa de jugadores que ha formado, puesto que gran parte de ella podría seguir a la marca en la siguiente generación de consolas.

