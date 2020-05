No hay juego que detenga a Animal Crossing: New Horizons en Japón

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

Luego de 2 semanas sin saber sobre el desempeño de los juegos en Japón, hoy Famitsu (vía Gematsu) compartió la lista de este periodo y, como imaginarás, las ventas siguen lideradas por Animal Crossing: New Horizons, que continúa consiguiendo decenas de miles de ventas semana tras semana.

Te informamos que no hubo lanzamientos importantes en Japón en las pasadas 2 semanas (del 27 de abril al 3 de mayo y del 4 de mayo al 10 de mayo), por lo que no fue mucho problema para Animal Crossing: New Horizons mantenerse en el primer puesto y seguir incrementando sus ventas, que hasta ahora son las más altas para un videojuego de Nintendo Switch o cualquier otro en épocas recientes, con un total hasta el pasado 10 de mayo de 4,350,458 unidades vendidas.

Hubo también buenas noticias para Nintendo en general, pues 8 de los 10 juegos más vendidos fueron de Nintendo Switch. De hecho, Ring Fit Adventure, un exclusivo de la compañía nipona, acompañó de cerca a Animal Crossing: New Horizons, en el segundo puesto.

En el lado de consolas, también hay excelentes noticias para Nintendo, ya que tras 2 semanas de ventas, Nintendo Switch fue la consola más vendida, tanto el modelo original como el modelo económico. El único cambio en la lista de consolas fue el de PlayStation 4 y PlayStation 4 Pro, que intercambiaron posiciones.

Te dejamos con la lista de ventas estimadas a continuación.

Ventas de software (del 27 de abril al 3 de mayo)

Animal Crossing: New Horizons — 260,357

Ring Fit Adventure — 81,649

Final Fantasy VII Remake — 39,485

Trials of Mana (Playstation 4) — 24,067

Mario Kart 8 Deluxe — 20,396

Super Mario Party — 13,920

Super Smash Bros. Ultimate — 13,390

Trials of Mana (Nintendo Switch) — 12,831

Splatoon 2 — 12,391

Dr. Kawashima’s Brain Training for Nintendo Switch — 9506

Ventas de software (del 3 de mayo al 10 de mayo)

Animal Crossing: New Horizons — 194,942

Ring Fit Adventure — 22,740

Final Fantasy VII Remake — 18,549

Mario Kart 8 Deluxe — 17,924

Splatoon 2 — 13,467

Trials of Mana (Playstation 4) — 12,836

Super Smash Bros. Ultimate — 11,808

Super Mario Party — 10,639

Dr. Kawashima’s Brain Training for Nintendo Switch — 10,580

Miinecraft: Nintendo Switch Edition — 9271

Ventas de hardware (del 27 de abril al 10 de mayo)

Nintendo Switch — 117,487

Nintendo Switch Lite — 39,976

PlayStation 4 Pro — 16,798

PlayStation 4 — 15,680

New Nintendo 2DS LL — 3166

New Nintendo 3DS LL — 256

Xbox One X— 203

Xbox One S — 47

¿Qué te parecen las cifras de ventas? ¿Cuánto tiempo más crees que Animal Crossing: New Horizons siga en primer lugar? Cuéntanos en los comentarios.

El desempeño de la nueva entrega de Animal Crossing ha sido muy satisfactorio para Nintendo, que reveló que ya superó las ventas de las antiguas iteraciones de la franquicia. El título incluso ha ayudado a vender consolas Nintendo Switch, que ya superaron la marca de los 55 millones de unidades a nivel mundial.

Animal Crossing: New Horizons está disponible en exclusiva para Nintendo Switch. Puedes encontrar más sobre él si visitas esta página o si checas nuestra reseña escrita.

