El Capcom Pro Tour regresará con una serie de torneos online

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

El brote de coronavirus impactó el calendario de importantes eventos de esports. El Capcom Pro Tour no fue una excepción, pues a finales de febrero Capcom hizo oficial la cancelación de las competencias presenciales del torneo.

Esto fue un duro golpe para los amantes de los juegos de peleas y Street Fighter V. Por fortuna, Capcom buscó una alternativa y parece que todo marcha bien. Esto te lo decimos ya que el estudio confirmó que el Capcom Pro Tour regresará pronto con competencias online.

Compra Street Fighter V: Arcade Edition en Amazon y Green Man Gaming:

Recientemente se revelaron los primeros detalles de Capcom Pro Tour Online 2020, competencia que se llevará a cabo en línea para seguir las pautas de distanciamiento social.

Capcom comentó que la organización de este evento puede provocar algunas dificultades a sus socios, pero al final es la mejor alternativa para mantener segura a toda la comunidad de jugadores.

Capcom Pro Tour Online 2020 ofrecerá una serie de 18 torneos regionales online que iniciarán el próximo 6 de junio. Los ganadores de cada torneo calificarán directamente a la Capcom Cup 2020.

Asimismo, el campeón de la Capcom Cup 2019 recibirá un pase automático al evento de este año. Habrá un lugar más en la Capcom Cup 2020 que estará destinado a 1 de los 31 finalistas de la copa del año pasado, que se elegirá por medio de una votación de la comunidad.

Capcom Pro Tour Online 2020 Kicks Off June 6th! Follow the link for details. #CPT2020https://t.co/zs5HH7YYb9 pic.twitter.com/OK2KYZeHNH