Surgen detalles del posible funcionamiento del proyecto Quality of Life de Nintendo

En 2014, Nintendo anunció que trabajaba en un proyecto orientado a la salud de los usuarios y que de alguna manera se relacionaría con el entretenimiento, al cual llamó "Quality of Life". Sin embargo, en el transcurso de más de 5 años, el interés en torno a esta iniciativa parece haber disminuido a tal grado que Nintendo no ha hablado públicamente sobre ella. A pesar de que se ha escuchado que el proyecto pudo ser descartado, la verdad es que Nintendo asegura que sigue en pie y una reciente patente refuerza esto, ya que parece revelar lo que Nintendo pretende hacer con el interesante proyecto.

Según reporta Japanese Nintendo, en la página de J-PlatPlat, apareció una patente registrada por Nintendo en la que detalla un dispositivo que puede estar relacionado con la iniciativa Quality of Life. Decimos esto porque monitorearía los hábitos de sueño de los jugadores.

La información se guardaría en el servidor y en el dispositivo móvil

De acuerdo con el documento (traducido por Japanese Nintendo), se describe como funcionaría este sistema de Nintendo, que sería una aplicación que consiste en un sistema de procesamiento que incluye un sensor, un sistema terminal (con una pantalla) y un servidor que se comunicaría con el dispositivo terminal.

Lo anterior se traduce en un sistema dual que estaría conformado por un dispositivo base (que se colocaría en donde duerme el usuario) y un dispositivo móvil (que cargaría el usuario) y que tendrían comunicación por medio de una red LAN o Internet. El aparato tendría un uso principalmente cuando esté el usuario en casa y se encargaría de proyectar imágenes para que el usuario se duerma; vea la información sobre su periodo de descanso; detectar información biológica, como el pulso, la respiración y el movimiento el usuario, e incluso cargar el dispositivo móvil. Además, el aparato incluiría micrófonos, altavoces y una unidad de procesamiento, aparte de que podría contar con un sensor de entorno y “un dispositivo generador de olores”.

El sistema registraría muchas actividades diarias del usuario

Estos dispositivos estarían enfocados en medir el ritmo de vida del usuario tanto en el día como en la noche, ya sea dentro de su casa o fuera de ella, como mientras trabaja. El cálculo de la información de sueño incluiría el tiempo de sueño, el lapso desde irse a la cama hasta caer dormido, el tiempo que toma despertarse hasta levantarse, el periodo REM del sueño, las veces en las que el usuario se movió mientras dormía, las veces en las que se despertó, o incluso si roncó. Al amanecer, el aparato base desplegaría en la pared, en el techo u otra superficie los datos recopilados.

Por otro lado, el dispositivo móvil también podría detectar el ánimo del usuario gracias a los micrófonos (por medio de un sistema de detección de entonación, intensidad y cadencia) y la cámara. El aparato portable también acompañaría al usuario fuera de casa e incluso distinguiría los lapsos en los que el jugador estaría trabajando, así como datos sobre el entorno.

Lo más interesante de todo es que entre los 2 dispositivos se representaría la información en forma de un videojuego que en mayor parte se ejecutaría mientras el usuario está despierto. El dispositivo base permitiría “medir su información de salud como si se jugara un juego”, lo que propiciaría más motivación para hacer estas actividades. Además, se hace referencia a juegos que serían incluidos, que serían como acertijos, cuestionarios o cálculos.

El documento fue registrado en septiembre de 2019 y tiene como inventores a Yurie Hattori y Masahiro Kondo, pero la solicitud fue publicada el 14 de mayo pasado. Se compartieron también algunas imágenes que muestran el concepto de estos dispositivos. Te dejamos con algunas a continuación.

Así se vería el aparato base y el dispositivo móvil (Imagen: Nintendo Life)

ilustración del concepto del funcionamiento (Imagen: Nintendo Life)

ejemplo de la proyección del registro de sueño (Imagen: Nintendo Life)

¿Qué opinas sobre esta iniciativa de Nintendo? ¿Estás interesado en ella? Cuéntanos en los comentarios.

Como te comentamos hace varios meses, Nintendo mencionó que el proyecto sigue en curso, pero que no se encuentra preparada para mostrarlo como un producto de la compañía. Por otro lado, debes saber que no se trata del dispositivo que prepara The Pokémon Company, que también mezclaría el juego de alguna manera con el periodo de descanso.

Es importante decir que Nintendo trabaja en llevar la experiencia de entretenimiento más allá de los juegos y como muestra de ello está el proyecto de Super Nintendo World, que permitiría a los usuarios llevar una pulsera que tendría interacción con las atracciones del parque temático y sus consolas.

