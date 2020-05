Videojuegos rompen récord en EUA durante primer trimestre de 2020

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

El panorama de la industria de los videojuegos cambio de forma importante este año pues además de estar en el ojo público por situaciones que tuvieron su origen y consecuencia en problemáticas sociales, las ventas de software y hardware mostraban el desgaste del ciclo actual en espera de la llegada de una nueva generación. Sin embargo, desde enero y hasta la fecha, los resultados en el mercado han cambiado y NPD Group reveló lo que pasó en Estados Unidos durante el primer trimestre del año.

NPD Group, firma encargada de analizar el desempeño comercial de la industria de los videojuegos en EUA, presentó su reporte correspondiente con el primer trimestre de 2020 y de inicio reveló que el gasto de los jugadores durante este periodo arrojó un total de $10,900 MDD, 9% más que lo registrado en el mismo trimestre de 2019 y cifra que impone un nuevo récord para la industria en cuanto al periodo.

De acuerdo con la información, la compañía que lideró al mercado norteamericano durante el primer trimestre de 2020 fue Nintendo, cuyas ventas de hardware, Switch, fueron las únicas que registraron crecimiento. En ese sentido, las ventas totales de hardware arrojaron $773 MDD, 2% más que lo registrado el año anterior.

En cuanto a los juegos más importantes del periodo, NPD Group señaló los siguientes: Animal Crossing: New Horizons, Call of Duty: Modern Warfare, DOOM Eternal, Dragon Ball Z: Kakarot, Fortnite, Grand Theft Auto V, Minecraft, MLB The Show 20 y NBA 2K20.

