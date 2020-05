La versión de League of Legends para móviles pronto tendrá un periodo de prueba

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

El año pasado fue uno muy especial para los jugadores de League of Legends porque Riot Games anunció múltiples proyectos relacionados con este universo. Entre los que más emocionaron a los fans está el de la versión móvil del exitoso juego League of Legends, hasta ahora disponible sólo en PC. No se sabe nada sobre su lanzamiento en la nueva plataforma, pero hoy Riot Games encendió el entusiasmo de sus seguidores, ya que mencionó que la primera prueba del juego estará disponible muy pronto y jugadores selectos podrán participar en ella.

Por medio de un comunicado oficial en Twitter, la desarrolladora habló sobre un reciente error que hizo a los fans pensar que ya podían jugar el título. Hace algunos días, en la Play Store de Google apareció un enlace que supuestamente dejaría “probar” a los usuarios el título, pero en verdad se trataba de un error por parte de Riot Games, que habilitó una opción que dejaría jugar una prueba de Acceso Anticipado “no existente”.

Además, en el mensaje confirmó que el título aún no está disponible, a pesar de que algunos usuarios están recibiendo notificaciones avisándoles que ya pueden jugarlo, y advirtió que no descargaran nada relacionado con esto.

Lo anterior no significa que Riot Games no trabaje en un periodo de prueba, al contrario. La desarrolladora mencionó que el siguiente mes, junio, llegará la primera prueba de League of Legends: Wild Rift. A esta Alpha podrán tener acceso una cantidad limitada de jugadores, pues sólo estará disponible en Brasil y Filipinas.

Riot Games intenta bajar los requerimientos para así llegar a la mayor cantidad de usuarios, pero sin comprometer el gameplay, y aseguró que se encuentran trabajando para disminuir los requerimientos. Hoy la desarrolladora por fin reveló las especificaciones mínimas iniciales, las cuales te dejamos a continuación.

Debes saber que en el periodo de prueba en junio se elevarán los requerimientos mínimos con el fin de que la cantidad de jugadores sea menor durante este periodo. Se espera que Riot Games libere más información al respecto a finales de mayo.

Hey everyone, Wild Rift team here. We hope everyone is staying safe and well.



A few quick updates on our Google Play Store page. We’re seeing reports of a few confusing experiences which we’re hoping we can clear up. Here goes: pic.twitter.com/yKlfApOT47